Криминалист разоблачил хитрый план тщеславного ангарского маньяка Попкова
Ангарский маньяк Михаил Попков. Обложка © Telegram / Следком 38
Осуждённый на пожизненное заключение ангарский маньяк Михаил Попков может делать новые признания в совершении преступлений с целью изменения условий содержания, предположил криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, подобные заявления позволяют осуждённому временно покидать колонию и оказываться в следственном изоляторе, где действуют менее строгие правила и расширяется круг общения.
Как отметил эксперт, для пожизненно заключённого любые следственные мероприятия становятся формой разнообразия в монотонной жизни, ограниченной общением с сокамерником и сотрудниками учреждения. Собеседник NEWS.ru не исключил, что наряду с желанием сменить обстановку Попковым движет тщеславие — маньяку приятно внимание СМИ и сохранение его имени в общественном пространстве через регулярные упоминания о новых эпизодах преступлений.
«Попкова тешит тщеславие. После каждого заявления он на первых полосах всех средств массовой информации, его помнит вся страна. Ему это льстит. Он может в любой момент опять сказать, что вспомнил ещё об одном убийстве. Тут же приедет следствие, и его повезут на место преступления. И будет уголовное дело», — отметил эксперт.
Напомним, Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области на протяжении 18 лет. Задержанный в 2012 году, он стал единственным в России человеком, приговорённым к двойному пожизненному заключению. Некоторые СМИ предполагают, что реальное число жертв маньяка может превышать 130 человек, однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны следственных органов. На сегодняшний день на счету Попкова 91 доказанное убийство и 3 покушения.
