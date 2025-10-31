Криминалист разоблачил хитрый план тщеславного ангарского маньяка Попкова

Осуждённый на пожизненное заключение ангарский маньяк Михаил Попков может делать новые признания в совершении преступлений с целью изменения условий содержания, предположил криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, подобные заявления позволяют осуждённому временно покидать колонию и оказываться в следственном изоляторе, где действуют менее строгие правила и расширяется круг общения.

Как отметил эксперт, для пожизненно заключённого любые следственные мероприятия становятся формой разнообразия в монотонной жизни, ограниченной общением с сокамерником и сотрудниками учреждения. Собеседник NEWS.ru не исключил, что наряду с желанием сменить обстановку Попковым движет тщеславие — маньяку приятно внимание СМИ и сохранение его имени в общественном пространстве через регулярные упоминания о новых эпизодах преступлений.

«Попкова тешит тщеславие. После каждого заявления он на первых полосах всех средств массовой информации, его помнит вся страна. Ему это льстит. Он может в любой момент опять сказать, что вспомнил ещё об одном убийстве. Тут же приедет следствие, и его повезут на место преступления. И будет уголовное дело», — отметил эксперт.