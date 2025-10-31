Число жертв ангарского маньяка выросло до 91

Следствие завершило расследование еще двух убийств, совершённых «ангарским маньяком» Михаилом Попковым, и передало дело в суд. По данным СК РФ преступник полностью признал вину. Теперь на счету Попкова 91 доказанное убийство и 3 покушения.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, возбуждённого в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. »а« ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — уточнили в главке.

В августе 2008 года Попков встретил двух 27-летних женщин в Ангарске, на Московском тракте. Поссорившись с ними из-за их наркотического опьянения, он задушил обеих веревкой. Теперь маньяка вернут в колонию в Мордовии, где он отбывает пожизненный срок. Изначально для участия в суде Попкова этапировали в иркутское СИЗО-1.

Напомним, Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области на протяжении 18 лет. Задержанный в 2012 году, он стал единственным в России человеком, приговорённым к двойному пожизненному заключению. При этом некоторые средства массовой информации предполагают, что истинное число его жертв могло превышать 130 человек, однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны следственных органов.