Балалаечнику-фанату маньяка Сливко с Урала грозит три года за удушение детей пакетами

В Екатеринбурге задержан 33-летний преподаватель игры на балалайке, подозреваемый в опасных «эксперимента» с учениками. Педагог предлагал детям пройти «проверку дыхания», надевая на их головы полиэтиленовые пакеты до момента потери сознания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артёма Ваганова, руководителя ансамбля «Обертон», задержали после коллективного обращения родителей в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия, максимальное наказание по которой достигает трёх лет лишения свободы. В социальных сетях задержанный идентифицировал себя как Анатолий Сливко — известный советский маньяк, казнённый в 1989 году.

Родители рассказали телеграм-каналу, что у задержанного нет жены и детей. По их словам, учитель казался странным — вечно неопрятный, замкнутый и с шаткой походкой.

Анатолий Сливко — один из самых жестоких серийных преступников советского времени, действовавший в Ставропольском крае. Будучи руководителем туристического клуба, он использовал своё положение для поиска жертв, большинство из которых были участниками его же кружка. Преступник заманивал мальчиков 11-15 лет, предлагая им съёмки в кино. Всего он совершил как минимум семь убийств, каждое из которых сопровождалось расчленением и съёмкой на видео. Ещё одной патологической чертой Сливко был фетишизм: он собирал и уничтожал обувь убитых им детей. По приговору суда маньяка по кличкам «Вожатый-потрошитель» и »Заслуженный мучитель» расстреляли 16 сентября 1989 года в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге руководитель детского музыкального ансамбля систематически подвергал воспитанников жестоким и опасным для жизни действиям под видом педагогических занятий. На индивидуальных уроках, проводимых на дому у преподавателя, он под предлогом проверки дыхательной системы укладывал детей и надевал им на головы полиэтиленовые пакеты, снимая их лишь тогда, когда ребёнок начинал биться в судорогах от нехватки кислорода.