Учитель-балалаечник с Урала оказался фанатом маньяка Сливко и душил детей пакетами

В Екатеринбурге руководитель детского музыкального ансамбля устраивал своим подопечным жестокие и опасные для жизни испытания, маскируя их под педагогический процесс. Об этом cообщает телеграм-канал Baza.

На индивидуальных занятиях, которые проходили на дому у педагога, он под предлогом проверки дыхательной системы укладывал детей и надевал им на головы полиэтиленовые пакеты. Снимал он их только в тот момент, когда ребёнок от нехватки воздуха начинал биться в судорогах. По словам родителей, ученики неоднократно жаловались на внезапные вспышки агрессии у своего наставника, который мог резко поднять их за одежду или грубо окрикнуть, однако при общении со взрослыми мужчина виртуозно притворялся невиновным и обвинял во лжи самих детей.

Расследование выявило, что в социальных сетях преподаватель вёл несколько профилей, один из которых был зарегистрирован под псевдонимом «Анатолий Сливко» — в честь печально известного советского серийного убийцы по прозвищу «Вожатый-потрошитель». Он работал с подростками и заманивал их в ловушку под видом проведения экспериментов на выносливость, во время которых маньяк душил своих жертв.

Ранее Life.ru писал, что 73-летний «Северо-восточный маньяк» признался в 25 изнасилованиях. Преступник использовал униформу работника ЖКХ — синюю форму и кепку, что позволяло ему беспрепятственно заходить в лифты и квартиры, не вызывая подозрений.