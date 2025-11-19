Трогал гениталии подростка: Суд арестовал композитора Шмитова за домогательства

В Москве композитору Алексею Шмитову назначен арест на срок 13 суток. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, музыкант признан виновным в административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве — он домогался до подростка в общественном месте.

«Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Шмитов Алексей Михайлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», — говорится в сообщении.

Нарушение было совершено в общественном месте с игнорированием установленных правил поведения. Соответствующее решение вынес Нагатинский районный суд. По данной статье КоАП РФ максимальным наказанием является арест до 15 суток или штраф до одной тысячи рублей.

«Суд установил, что фигурант, находясь в общественном месте, пренебрегая общественными правилами поведения, тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина» — заявили в суде.

Алексею Шмитову 68 лет, он доцент Московской консерватории. Согласно сайту Союза композиторов России, Шмитов — один из самых ярких представителей отечественной органной школы.

