«Хотел оседлать сзади»: Российская модель подверглась домогательствам тик-токера в Малайзии

В Куала-Лумпуре российская модель Алиса Касимова стала жертвой навязчивых домогательств со стороны местного блогера. По данным телеграм-канала SHOT, 26-летняя девушка спокойно обедала в кафе в районе Букит Бинтанг, когда к ней подошёл известный в соцсетях тиктокер Hazren Rich и заявил, что хочет «оседлать её сзади».

Во время ведения прямого эфира он начал делать в её адрес непристойные комментарии и попытался продолжить разговор, несмотря на явные просьбы прекратить. Блогер громко обсуждал внешний вид модели и позволял себе фразы сексуального характера. Алиса неоднократно просила его отойти и не продолжать съёмку. После того как девушка вызвала полицию, блогер быстро покинул заведение, прервал трансляцию и вскоре удалил свой аккаунт в соцсети.

