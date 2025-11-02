Московского студента будут судить за интим с семиклассницей

Московского 19-летнего студента задержала полиция в Уфе. Он подозревается в половом контакте с семиклассницей. По предварительным данным, инцидент произошёл в квартире парня в Октябрьском районе башкирской столицы. Об этом сообщает телграм-канал Mash Batash.

Заявление в полицию подала мать девочки. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту полового контакта с ребёнком моложе 14 лет. Сейчас молодой человек ожидает суда, который определит меру наказания.

Ранее Life.ru писал, что в Первоуральске задержали педофила, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку в 2011 году в городе Нягань ХМАО. Преступление начали заново расследовать в 2022 году при помощи биологических следов и ДНК-профилей.