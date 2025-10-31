Педофилов требуют карать без сроков давности – ЛДПР внесла закон

Группа парламентариев из ЛДПР, включая депутатов и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, инициировала внесение в Госдуму законопроекта, отменяющего сроки давности для лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предложенный законопроект предполагает внесение изменений в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ. Данные поправки исключают применение положений об освобождении от уголовной ответственности и наказания по истечении сроков давности к лицам, признанным виновными в совершении преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующая редакция статьи 78 УК РФ определяет предельные сроки давности для привлечения к уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного преступления. По истечении этих сроков лицо освобождается от уголовной ответственности, за исключением преступлений определённой категории, включая преступления террористической направленности, против мира и безопасности человечества, а также против государственной власти.

Ранее Life.ru сообщал, что в России вступил в силу закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, который меняет порядок уголовного преследования лиц, скрывающихся за границей. Теперь Генпрокуратура при наличии оснований обязана обращаться в компетентные органы иностранных государств с запросом об уголовном преследовании на основе международных договоров или принципа взаимности.