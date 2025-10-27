Путин утвердил закон о процедуре уголовного преследования за пределами России

В России теперь изменена процедура уголовного преследования за пределами страны. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

«Новая редакция УПК призвана усилить неотвратимость ответственности скрывающихся за рубежом», — указано в пояснительной записке авторов инициативы.

До этого УПК позволял Генпрокуратуре самостоятельно взаимодействовать с зарубежными структурами, если подозреваемый скрывался за границей. Теперь ведомство обязано при наличии оснований в фазе предварительного следствия обращаться в компетентные органы иностранного государства за уголовным преследованием по международному договору или на основе принципа взаимности.

Если судебное следствие уже начато, решение о передаче материалов для обращения за рубеж принимает суд. Поправки также регулируют ситуацию, когда подозреваемый скрылся в России, распространяя порядок на иностранцев и обеспечивая зеркальность процедуры. До этого уголовное преследование за пределами РФ законодательством не регулировалось.

