Процедура банкротства в России растянулась почти на 4 года

В среднем процедура банкротства в России теперь длится около 48 месяцев, заявили эксперты на конференции «Коммерсанта» «Банкротства-2025». Длительность процесса требует тщательного планирования расходов и стратегического подхода как со стороны должников, так и кредиторов.

Специалисты NOVATOR Legal Group разобрали кейс, где кредитор боролся за возврат 150 млн рублей и смог через детальный анализ активов и стратегические действия взыскать средства с аффилированных лиц должника. По словам экспертов, ключ к успеху – это определение целей, ресурсов, выбор сценария участия в деле (переговорщик, наблюдатель или агрессор) и контроль за реализацией стратегии.

Ранее суд признал Таврический банк банкротом по иску ЦБ РФ. В сентябре регулятор отозвал лицензию у этой финансовой организации.