Суд признал Таврический банк банкротом по иску ЦБ РФ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти официально признал банкротом Таврический банк, у которого ранее была отозвана лицензия. Соответствующее решение было принято по иску Центробанка России.

Суд удовлетворил требования регулятора и постановил открыть в отношении кредитной организации конкурсное производство.

Напомним, что лицензия у Таврического банка была отозвана в сентябре текущего года. После этого ЦБ инициировал процедуру банкротства для завершения деятельности проблемного финансового учреждения.

А в июле этого года Арбитражный суд Башкирии признал Промтрансбанк банкротом по иску Центрального банка России, удовлетворив требования регулятора. Суд постановил открыть конкурсное производство сроком на один год, прекратив полномочия временной администрации финансового учреждения.