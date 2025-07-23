Суд прекратил деятельность Промтрансбанка
Арбитражный суд Башкирии признал Промтрансбанк банкротом
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Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Центрального банка России и принял решение о банкротстве Промтрансбанка, также прекратив полномочия временной администрации данного финансового учреждения. Конкурсным управляющим теперь станет Агентство по страхованию вкладов, сообщают журналисты ТАСС из зала суда.
Судья, зачитывая вердикт, отметил, что Промтрансбанк признан несостоятельным, после чего было открыто конкурсное производство сроком на один год. Полномочия временной администрации и других органов управления кредитной организации были приостановлены.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что укрепление рубля способствует сдерживанию инфляции. Она указала на то, что влияние валютного курса на экономику выходит далеко за рамки пополнения бюджета, вопреки распространенному мнению о выгоде слабой национальной валюты.