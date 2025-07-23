Суд прекратил деятельность Промтрансбанка

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Центрального банка России и принял решение о банкротстве Промтрансбанка, также прекратив полномочия временной администрации данного финансового учреждения. Конкурсным управляющим теперь станет Агентство по страхованию вкладов, сообщают журналисты ТАСС из зала суда.

Судья, зачитывая вердикт, отметил, что Промтрансбанк признан несостоятельным, после чего было открыто конкурсное производство сроком на один год. Полномочия временной администрации и других органов управления кредитной организации были приостановлены.