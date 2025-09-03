ЦБ отозвал лицензию у Таврического банка

Центробанк России лишил «Таврический банк» лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В связи с отсутствием перспектив реализации модели санации Советом директоров Банка было принято решение прекратить План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Таврического банка», — пояснили в пресс-службе.

Регулятор уточнил, что в сложившихся обстоятельствах у него возникла обязанность отозвать лицензию из-за «полной утраты собственных средств (капитала)». По данным ЦБ, «Таврический банк» занимал 60-е место в банковской системе страны.