3 сентября, 08:09

ЦБ отозвал лицензию у Таврического банка

Обложка © Life.ru

Центробанк России лишил «Таврический банк» лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В связи с отсутствием перспектив реализации модели санации Советом директоров Банка было принято решение прекратить План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Таврического банка», — пояснили в пресс-службе.

Регулятор уточнил, что в сложившихся обстоятельствах у него возникла обязанность отозвать лицензию из-за «полной утраты собственных средств (капитала)». По данным ЦБ, «Таврический банк» занимал 60-е место в банковской системе страны.

А ранее стало известно, что Банк России допустил снижение ключевой ставки до 10,5% в 2026 году. Данные представлены в сообщении регулятора о прогнозе экономической политики на 2026-2027 годы.

