Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Промтрансбанк». Причиной стали нарушения федеральных законов и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации.

В сообщении регулятора говорится о том, что с 15 апреля 2025 года будет отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Промтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью Банк ПТБ (ООО)).

Как заявили в ЦБ, в течение последних 12 месяцев Банк России неоднократно применял меры воздействия в отношении Промтрансбанка, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков. Финансовая организация также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Кредитная организация испытывала хронические убытки. Банк осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам. Это негативно влияло на размер собственных средств.

Мероприятия по восстановлению финансового положения, проведённые собственником банка, оказались недостаточными для нормализации ситуации. Дальнейшая финансовая поддержка организации со стороны собственника невозможна, подчеркнул регулятор.

Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объёмах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Кроме того, Промтрансбанк допускал многочисленные нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки.

ЦБ также аннулировал лицензию Промтрансбанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

ООО «Промтрансбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам, отмечается на сайте ЦБ РФ.

У ПТБ — 17 отделений в Башкирии и один офис в Москве. Организация выдавала кредиты, в том числе ипотечные и авто-, работала с физическими и юридическими лицами.