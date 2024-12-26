Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-Инвест»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест», который по величине активов занимал 168 строчку в банковской системе страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Кредитная организация КБ «Гарант-Инвест» (АО) нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков», — сказано в тексте публикации.
Инспекторы Банка России провели 25 декабря внеплановую проверку ревизии наличных средств в хранилище ценностей «Гарант-Инвест», в ходе которой была выявлена крупная недостача. Если сформировать необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, то банк полностью избавится от собственных средств. Из-за этого возникает реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк России передаст в правоохранительные органы все данные о противоправных операциях КБ «Гарант-Инвест». Также была аннулирована лицензия предприятия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
«Приказом Банка России от 26.12.2024 № ОД-2304 в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — сказано в тексте.
Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление основной деятельности у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ). Причиной этому стало нарушение кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов регулятора.
Life.ru