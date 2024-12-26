Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-Инвест»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест», который по величине активов занимал 168 строчку в банковской системе страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Кредитная организация КБ «Гарант-Инвест» (АО) нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков», — сказано в тексте публикации.

Инспекторы Банка России провели 25 декабря внеплановую проверку ревизии наличных средств в хранилище ценностей «Гарант-Инвест», в ходе которой была выявлена крупная недостача. Если сформировать необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, то банк полностью избавится от собственных средств. Из-за этого возникает реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк России передаст в правоохранительные органы все данные о противоправных операциях КБ «Гарант-Инвест». Также была аннулирована лицензия предприятия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.