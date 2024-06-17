ЦБ отозвал лицензию у "Автоградбанка"

Центральный банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у АО "Автоградбанк", зарегистрированного в Набережных Челнах и занимавшего 218-ю строчку в российской банковской системе по объёму активов. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

"Автоградбанку" вменяется нарушение федеральных законов в сфере регуляции банковской деятельности, а также несоблюдение положений российского законодательства, касающихся противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"Кредитная организация АО "Автоградбанк" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России <...>; допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", — говорится в сообщении Банка России.

В ЦБ РФ добавили, что "Автоградбанк" в течение долгого периода придерживался неэффективной бизнес-модели, проводил политику, которая приводила к сокращению числа и снижению качества активов, что вкупе с крупными стимулирующими выплатами членам высшего руководящего состава привело к постоянным убыткам и снижению объёма собственных средств банка. При этом кредитная организация обеспечивала формальное выполнение требований к достаточности размера капитала путём проведения схемных операций (сделок).

Кроме того, "Автоградбанк" занимался обслуживанием клиентов, которые на постоянной основе участвовали в подозрительных операциях, предназначенных для вывода в теневой оборот денежных средств в крупных объёмах. Также, у банка как при дистанционном контроле, так и при инспекционных проверках много раз были выявлены нарушения ПОД/ФТ. ЦБ РФ направит правоохранителям информацию об операциях "Автоградбанка", имеющих признаки уголовных правонарушений. Согласно приказу Центробанка от 17 июня, руководство кредитной организацией примет временная администрация — ГК "АСВ".

"Автоградбанк" входил в систему государственного страхования вкладов. Это значит, что каждому вкладчику выплатят сумму его депозита в пределах 1 400 000 рублей.