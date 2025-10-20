Россиянам назвали 7 признаков для срочного снятия денег в банке

Забирать свои деньги из банка следует только в крайнем случае, если есть признаки, говорящие о грядущих проблемах у финансового учреждения. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

«Система страхования вкладов надёжно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии», — объяснил он.

По словам экспертов, есть семь признаков, которые сигнализируют о необходимости снять деньги со счетов. А именно: ведущие российские рейтинговые агентства снижают рейтинг банка с негативным прогнозом; вводятся странные ограничения на переводы или снятие средств; ЦБ выносит жёсткие решения в отношении банка; заведены уголовные дела на руководителей учреждения; собственники банка развязали корпоративный конфликт; его отделения без видимой причины закрываются; банк оказался убыточным по итогам года.

Аналитик посоветовал всегда выбирать для своих денег крупные банки, ведь даже в трудной ситуации их вряд ли закроют, а лишь возьмут на санацию, не отзывая лицензию.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти официально признал банкротом Таврический банк, у которого ранее была отозвана лицензия. Соответствующее решение было принято по иску Центробанка России.