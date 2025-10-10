Экс-совладелец банка «Открытие» обвинён в хищении 34 миллиардов рублей

Генеральная прокуратура РФ завершила формирование обвинительного заключения по масштабному делу о хищении активов банка «Открытие» на сумму свыше 34,9 млрд рублей. Об этом следует из материалов дела, находящихся в распоряжении РИА «Новости«.

По делу проходят экс-совладелец банка «Открытие» Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также бывший председатель правления банка Евгений Данкевич.

Все фигуранты обвиняются в совершении хищения путём присвоения средств в составе организованной группы по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Дело, текст которого составляет 881 лист, в ближайшее время будет направлено в суд для заочного рассмотрения. Подсудимые находятся в международном розыске.

Напомним, бизнесмен Борис Минц и его сыновья обвиняются в хищении 34,9 млрд рублей у банка «Открытие» через невыгодные для банка сделки с облигациями. По версии следствия, в 2017 году они организовали покупку ценных бумаг компаний группы Минца по завышенным ценам, а также предприняли попытку мошенничества на 7,3 млрд рублей с использованием фиктивной банковской гарантии.

