10 октября, 01:13

Суд продлил арест фигуранту дела о хищениях при строительстве фортификаций под Курском

РИАН: Суд продлил домашний арест фигуранту дела о курских фортификациях Шубину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Мещанский суд Москвы постановил продлить домашний арест Дмитрию Шубину, проходящему по делу о посредничестве при передаче крупной взятки, связанной с контрактами на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно источнику агентства, было удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Напомним, Шубин обвиняется в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, предусмотренном частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России. В суде ранее уточняли, что обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела о хищении более 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. Строительство взводных опорных пунктов в поселках Тёткино и Попово-Лежачи выполнено лишь на 10%. Подрядчик не имел необходимого персонала и техники, а работы фактически не велись. Полученные средства расходовали на личные нужды и взятки чиновникам.

