Суд конфисковал около 60 объектов недвижимости депутата-прогульщика Напсо

Центральный районный суд Сочи конфисковал в государственную собственность около шестидесяти объектов недвижимости, связанных с бывшим депутатом Государственной думы Юрием Напсо. Об этом заявил адвокат экс-парламентария Роман Баранников в ходе судебного заседания.

«Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры, поданный в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства. Были изъяты в пользу государства порядка 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким», — сказал защитник.

Адвокат уточнил, что решение суда было принято по иску прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства и в настоящее время обжалуется в вышестоящей судебной инстанции.