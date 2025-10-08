Суд конфисковал около 60 объектов недвижимости депутата-прогульщика Напсо
Юрий Напсо (в центре) на пленарном заседании Госдумы в 2017 году. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Центральный районный суд Сочи конфисковал в государственную собственность около шестидесяти объектов недвижимости, связанных с бывшим депутатом Государственной думы Юрием Напсо. Об этом заявил адвокат экс-парламентария Роман Баранников в ходе судебного заседания.
«Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры, поданный в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства. Были изъяты в пользу государства порядка 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким», — сказал защитник.
Адвокат уточнил, что решение суда было принято по иску прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства и в настоящее время обжалуется в вышестоящей судебной инстанции.
Напомним, Юрий Напсо прославился своим отношением к работе в Государственной думе — с апреля 2023 года он на протяжении почти двух лет не приходил на заседания, прогулял более 200 дней, не имея на то никаких уважительных причин. Верховный суд принял решение досрочно прекратить его полномочия, что парламентарий счёл несправедливым и даже направил в инстанцию иск, который, естественно, был отклонён. Свой рабочий кабинет Напсо отказался освобождать добровольно, поэтому в конце июня помещение вскрыли.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.