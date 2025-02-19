В Госдуме посчитали «прогулы» скандального депутата. Число перевалило за 200

Депутат Госдумы Юрий Напсо отсутствует в парламенте более 200 дней без уважительной причины, что, по мнению Виктора Пинского, главы комиссии Госдумы по регламенту, свидетельствует о недобросовестности его действий. Об этом информируют нашит коллеги из ТАСС.

Пинский отметил, что Напсо не появлялся в Госдуме почти два года, из которых более 200 дней — без уважительных причин. С апреля 2023 года он периодически находился на больничных и также отсутствовал на работе.

Пресс-служба Госдумы сообщила, что комиссия подготовила предложения в связи с неисполнением Напсо обязанностей, что может привести к досрочному прекращению его полномочий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии рассмотреть этот вопрос. Обсуждение о лишении Напсо депутатских полномочий запланировано на заседании Совета Думы 24 февраля.

Пинский добавил, что комиссия единогласно решила предложить Совету Думы рассмотреть основания для досрочного прекращения полномочий Напсо, подчеркивая его особый статус и ответственность перед избирателями.