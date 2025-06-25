В Госдуме вскрыли кабинет изгнанного депутата-прогульщика Напсо
«Ведомости»: Комиссия Госдумы вскрыла кабинет лишённого мандата Юрия Напсо
Юрий Напсо. Фото © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории)/ yuriy_napso
24 июня комиссия Госдумы по регламенту вскрыла кабинет бывшего депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который отказался освобождать помещение после лишения мандата. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в парламенте. Информацию подтвердил первый замглавы фракции ЛДПР Станислав Наумов.
Как пишет издание, Напсо не сдавал кабинет, заявляя, что обжалует решение о лишении мандата в Верховном суде и «скоро вернётся».
«Поэтому собрали комиссию, пригласили мастеров и под запись камер пилили замки (он их поменял), упаковывали вещи, чтобы ему передать», — рассказал собеседник издания.
Другой источник в Госдуме пояснил, что помещение пустовало, поэтому комиссия приняла решение о вскрытии. По его словам, аналогичные меры могут быть применены и к служебной квартире Напсо на улице Улофа Пальме в Москве.
Напомним, в мае Верховный суд отклонил иск экс-депутата, требовавшего отменить решение Госдумы о досрочном прекращении его полномочий. В апреле парламент единогласно поддержал это решение на основании доклада регламентной комиссии. Согласно выводам комиссии, с апреля 2023 года Напсо часто отсутствовал на работе из-за больничных. В общей сложности он пропустил заседания почти два года, причем более 200 дней — без уважительных причин.