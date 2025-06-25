Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 06:43

В Госдуме вскрыли кабинет изгнанного депутата-прогульщика Напсо

«Ведомости»: Комиссия Госдумы вскрыла кабинет лишённого мандата Юрия Напсо

Юрий Напсо. Фото © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории)/ yuriy_napso

Юрий Напсо. Фото © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории)/ yuriy_napso

24 июня комиссия Госдумы по регламенту вскрыла кабинет бывшего депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который отказался освобождать помещение после лишения мандата. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в парламенте. Информацию подтвердил первый замглавы фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Как пишет издание, Напсо не сдавал кабинет, заявляя, что обжалует решение о лишении мандата в Верховном суде и «скоро вернётся».

«Поэтому собрали комиссию, пригласили мастеров и под запись камер пилили замки (он их поменял), упаковывали вещи, чтобы ему передать», — рассказал собеседник издания.

Другой источник в Госдуме пояснил, что помещение пустовало, поэтому комиссия приняла решение о вскрытии. По его словам, аналогичные меры могут быть применены и к служебной квартире Напсо на улице Улофа Пальме в Москве.

Напомним, в мае Верховный суд отклонил иск экс-депутата, требовавшего отменить решение Госдумы о досрочном прекращении его полномочий. В апреле парламент единогласно поддержал это решение на основании доклада регламентной комиссии. Согласно выводам комиссии, с апреля 2023 года Напсо часто отсутствовал на работе из-за больничных. В общей сложности он пропустил заседания почти два года, причем более 200 дней — без уважительных причин.

Миллиардер в отставке: почему один из богатейших депутатов России Олег Савченко покидает Госдуму
Миллиардер в отставке: почему один из богатейших депутатов России Олег Савченко покидает Госдуму
Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar