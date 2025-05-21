Миллиардер в отставке: почему один из богатейших депутатов России Олег Савченко покидает Госдуму Один из самых богатых депутатов Госдумы — Олег Савченко — добровольно отказался от своего мандата. Чем собирается заняться миллиардер, как он живёт — в материале Life.ru. 21 мая, 16:04 Зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Wikipedia / Hellerick

Куда уходит из Госдумы депутат Савченко

В Государственной Думе случилось редкое явление — от мандата добровольно отказался один из депутатов парламента, зампредседателя Комитета по финансовому рынку Олег Савченко. Причина известна: народный избранник меняет законотворческую деятельность на международный проект транспортного коридора, который соединит Россию со странами Ближнего Востока, Центральной Азии и Индийского океана.

Своё решение Савченко прокомментировал занятостью на проекте — дескать его развитием он занимался ещё до того, как пойти в депутаты, а сейчас из-за растущей там занятости времени на участие в заседаниях Госдумы остаётся слишком мало.

Интересно, что неожиданное решение о выходе Олега Савченко из нижней палаты Федерального Собрания по времени совпало с сообщением управления ФСБ по Ростовской области о выявлении пяти фигурантов дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на трёх подшипниковых заводах на сумму более 1 млрд рублей. Речь шла о предприятиях «10-ГПЗ», «ГПЗ-2 Тверь» и «ОК-лоза». Все три предприятия входят в группу акционерного общества КИМП, чьи учредители неизвестны.

В свою очередь бизнес-империя парламентария тоже строилась вокруг подшипниковых заводов, объединённых в холдинг «Европейская подшипниковая корпорация». Однако, судя по бизнес-реестрам, по крайней мере формально они не имеют никакого отношения к фигурантам из сообщения пресс-службы УФСБ.

Чем владеет Савченко

Олег Савченко — один из самых богатых депутатов Думы. Он избирался от Волгоградской области. Российский Forbes включил его в список «100 госслужащих с самыми высокими доходами – 2021» — в нём он занял 22 место с доходом более 565 млн рублей. Впрочем, в последней публичной декларации о доходах за тот же период парламентарий скромно указал всего 559 млн.

Из того же документа можно узнать, что в собственности Савченко тогда находилось 44,4 тысячи квадратных метров недвижимого имущества и четыре автомобиля. Помимо нескольких квартир в безвозмездном пользовании в России, депутат задекларировал особняки в Греции и Италии.

Власти последней после начала СВО — в начале марта 2022 года — тосканскую недвижимость Савченко арестовали. В результате наложенных уже 23 февраля того же года санкций Евросоюза парламентарий лишился виллы площадью более тысячи квадратов, стоящей на участке в почти два гектара. Кстати, в тот период Савченко собрал, кажется, весь букет ограничений — кроме Европы, в свои санкционные списки его внесли США, Канада, Велико­британия, Швейцария, Австралия, Япония, Украина и Новая Зеландия.

Что касается автомобилей, то, по крайней мере в России, к ним депутат относился скорее утилитарно — в его автопарке в основном стояли мерседесы GL, GLE и S-класса, а также чиновничья классика — внедорожник Toyota Land Cruiser.

Как Савченко сколотил состояние

Встреча партнёров «Европейской подшипниковой корпорации» — Александр Москаленко, Олег Савченко и Александр Копецкий. Фото © РИА Новости / Валерий Левитин

Олег Савченко родился в семье главного инженера Харьковского авиационного завода и в молодости пошёл по стопам отца — закончил Московский авиационный институт, защитил степень кандидата технических наук и даже стал лауреатом Государственной премии за внедрение безотходного метода производства подшипниковых колец. Параллельно — профессионально занимался спортом, гандболом, и даже по контракту играл за один испанский клуб.

Наработанные за это время связи позволили Савченко в начале 90-х заняться бизнесом и возить в Россию компьютеры и лекарственные препараты. В середине десятилетия коммерсант занялся разработкой золотых месторождений на Чукотке, благодаря чему он познакомился с тогдашним губернатором региона Романом Абрамовичем и в итоге уступил ему свою долю в золотодобывающей компании.

А параллельно Савченко создавал свою бизнес-империю на базе Волжского подшипникового завода. Сначала это была «Русская подшипниковая компания», позже «Европейская подшипниковая компания». В итоге к 2008 году холдинг, предприятия которого работали во многих регионах России и даже в Казахстане, занимал до 55% российского рынка подшипников. В тот момент половину бизнеса бизнесмен и его партнёры снова уступили Абрамовичу.

Ещё один бизнес, которым занимался Савченко, — ценные бумаги. К 2017 году его компании заняли около 30% российского рынка реестродержателей и владели двумя из трёх крупнейших регистраторов.

Если верить базе данных СПАРК, бизнесмен был аффиллирован как минимум с 40 российскими юридическими лицами — это и предприятия машиностроения, и ценные бумаги, и управление недвижимостью, и общественные организации. Впрочем, на данный момент официально Савченко вышел отовсюду, кроме одного предприятия — «Док №5», занимающегося деревообработкой. Несмотря на то что он покинул пост председателя совета директоров компании, коммерсанту всё ещё принадлежат её 70%.

Такая ситуация сложилась в связи с законотворческой деятельностью Савченко. Он был депутатом пятого и шестого созывов Госдумы, и пока ещё действующий депутат восьмого — текущего созыва. По закону в это время парламентарий не может официально заниматься бизнесом.

Наследник депутата

В период его госслужбы часть предприятий была ликвидирована, часть продана либо передана окружению. В основном бизнесом Савченко заведует его сын Георгий. 39-летний отпрыск строит карьеру, следуя в фарватере отца, и даже в 2015–2017 годах примерял на себя роль государственного управленца — в это время возглавлял администрацию родного для себя сельского поселения Павловская Слобода в подмосковной Истре.

В 2022 году волгоградские СМИ сообщали, что в областной столице он приобрёл конфискованный у беглого депутата Госдумы Олега Михеева торговый центр «Диамант Зацарицынский». До этого его пытался купить Савченко-старший, но тогда результаты торгов почему-то были аннулированы.

Авторы Евгений Кузнецов