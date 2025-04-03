Южный лидер ЛДПР вылетел из Госдумы за прогул 200 дней
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо за прогул 200 дней
Юрий Напсо. Фото © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории)/ yuriy_napso
Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Юрия Напсо. Причиной лишения мандата стало то, что политик не исполнял свои обязанности, а также не участвовал в заседаниях палаты парламента более 30 дней.
«Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях ГД», — сообщается в пресс-релизе.
Решение о досрочном лишении южного лидера ЛДПР депутатского мандата было принято единогласно. Полномочия народного избранника Напсо будут досрочно прекращены 3 апреля 2025 года.
Ранее Life.ru рассказал, что скандальный депутат Напсо не появлялся в Госдуме почти два года, из которых более 200 дней — без уважительной причины. С апреля 2023 года политик периодически находился на больничных и просто отсутствовал на работе.