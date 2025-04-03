Южный лидер ЛДПР вылетел из Госдумы за прогул 200 дней

Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Юрия Напсо. Причиной лишения мандата стало то, что политик не исполнял свои обязанности, а также не участвовал в заседаниях палаты парламента более 30 дней.

«Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях ГД», — сообщается в пресс-релизе.

Решение о досрочном лишении южного лидера ЛДПР депутатского мандата было принято единогласно. Полномочия народного избранника Напсо будут досрочно прекращены 3 апреля 2025 года.