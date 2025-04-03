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3 апреля, 10:24

Южный лидер ЛДПР вылетел из Госдумы за прогул 200 дней

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо за прогул 200 дней

Юрий Напсо. Фото © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории)/ yuriy_napso

Юрий Напсо. Фото © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории)/ yuriy_napso

Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Юрия Напсо. Причиной лишения мандата стало то, что политик не исполнял свои обязанности, а также не участвовал в заседаниях палаты парламента более 30 дней.

«Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях ГД», сообщается в пресс-релизе.

Решение о досрочном лишении южного лидера ЛДПР депутатского мандата было принято единогласно. Полномочия народного избранника Напсо будут досрочно прекращены 3 апреля 2025 года.

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Ранее Life.ru рассказал, что скандальный депутат Напсо не появлялся в Госдуме почти два года, из которых более 200 дней — без уважительной причины. С апреля 2023 года политик периодически находился на больничных и просто отсутствовал на работе.

Наталья Афонина
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