Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 02:26

Площадь и цена впечатляют: Участок Ходорковского* на Рублёвке ушёл в доход государства

Конфискованный у Ходорковского* участок на Рублёвке стоит 17,8 млн рублей

Михаил Ходорковский*. Обложка © ТАСС/dpa/Sven Hoppe

Михаил Ходорковский*. Обложка © ТАСС/dpa/Sven Hoppe

Суд конфисковал участок в подмосковной Жуковке, который принадлежал экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*. Как показывают кадастровые данные, его площадь превышает 1 кв. км, а стоимость – почти 18 миллионов рублей.

«Участок относится к категории «для индивидуального строительства», общая площадь – 1075 кв. м, кадастровая стоимость – 17,8 млн рублей», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию кадастровой службы.

В ФССП отметили, что этот участок был куплен на средства, полученные преступным путём. При этом ответчики возражений в суд не прислали.

Столичный суд выписал семью Ходорковского* из квартиры в Москве
Столичный суд выписал семью Ходорковского* из квартиры в Москве

Ранее Life.ru писал, что суд конфисковал земельный участок, связанный с Ходорковским* и Платоном Лебедевым, по иску ФССП. Земля формально принадлежала Владимиру Дубову, но приставы считают её собственностью Ходорковского*.

*Физлицо, призннаное Минюстом РФ иноагентом.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Михаил Ходорковский
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar