В Германии отменили процедуру получения гражданства за три года

Немецкий парламент одобрил законопроект, который отменяет ускоренную процедуру получения гражданства Германии после трёх лет проживания в стране. Соответствующий документ принят большинством голосов, сообщается на сайте Бундестага.

За инициативу проголосовали 450 депутатов, против высказались 134, ещё двое воздержались.

Речь идёт об отмене закона, принятого в 2024 году при канцлере Олафе Шольце. Этот закон позволял иностранцам, имеющим особые академические или профессиональные заслуги и достигшим успехов в интеграции, получить немецкое гражданство всего за три года.

«Вместо трёх лет теперь лицам, подпадающим под действие этого правила, придется легально прожить в Германии не менее пяти лет, прежде чем они смогут получить немецкий паспорт», — указано в сообщении.

А в России МВД предложило дополнить список документов для получения гражданства справкой об отсутствии судимости, выдаваемой за рубежом. В документе необходимо подтвердить отсутствие судимости у заявителя либо предоставить подробную информацию о совершённых преступлениях.