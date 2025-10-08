МВД лишило приобретённого гражданства России 2 875 человек

МВД РФ лишило приобретённого российского гражданства 2 875 человек с момента вступления в силу соответствующего закона. Такие данные привела официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Основными причинами для лишения паспорта натурализованных граждан стали вступление в силу приговора суда по ряду преступлений и неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт.

А ранее МВД России предложило дополнить список документов для получения гражданства справкой об отсутствии судимости, выдаваемой за рубежом. В документе необходимо подтвердить отсутствие проблем с законом у заявителя либо предоставить подробную информацию о совершённых преступлениях.