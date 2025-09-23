Интервидение
23 сентября, 17:01

Иностранца лишили гражданства России за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

Под Рязанью мужчину осудили и лишили гражданства РФ за изнасилование падчерицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tinnakorn jorruang

В Рязанской области мужчина был лишён российского гражданства за надругательство над малолетней падчерицей. Об этом сообщило управление МВД по региону.

Согласно официальной информации, 45-летний иностранец, ранее получивший российский паспорт, совершил преступные действия в отношении неродной дочери. В полиции уточнили, что на момент инцидента девочке не исполнилось 14 лет. Суд приговорил фигуранта к 16 годам колонии строгого режима по статье о совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребёнка.

После вынесения приговора мужчина был лишён гражданства РФ. Отмечается, что он отбудет назначенное наказание в российской исправительной колонии, после чего будет депортирован на историческую родину.

В МВД назвали число иностранцев-нелегалов в России
Ранее сообщалось, что 30-летнего иностранца лишили российского гражданства после того, как он в Амурской области откусил ухо своему оппоненту во время драки. Помимо этого он организовал в городе Свободный преступную банду, которая вымогала деньги у жителей.

