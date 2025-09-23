В МВД назвали число иностранцев-нелегалов в России

Около 670 тысяч иностранцев пребывают в России нелегально. Такую цифру озвучил заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Хотел бы обратить внимание на то, что треть из них — это женщины и дети», — сказал Горовой.

Он также отметил, что 10 сентября истёк крайний срок, когда иностранцы могли легализоваться в стране по указу президента.