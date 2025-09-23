В МВД назвали число иностранцев-нелегалов в России
Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Около 670 тысяч иностранцев пребывают в России нелегально. Такую цифру озвучил заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
«Хотел бы обратить внимание на то, что треть из них — это женщины и дети», — сказал Горовой.
Он также отметил, что 10 сентября истёк крайний срок, когда иностранцы могли легализоваться в стране по указу президента.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть инициативу, направленную на введение запрета на въезд и пребывание в России для родственников трудовых мигрантов. По мнению разработчиков законопроекта, данная мера позволит уменьшить общий объём миграции на 15–20%, исключив из числа въезжающих членов семей низкоквалифицированных работников.