В Амурской области мигранта лишили гражданства за откушенное в драке ухо
В Амурской области 30-летнего мигранта лишили российского гражданства после того, как он откусил ухо своему оппоненту во время драки. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
По данным источника, мужчина несколько лет назад приехал в город Свободный и собрал вокруг себя банду мигрантов. Они вымогали деньги у местных жителей и «крышевали» бизнес.
В конце 2024 года он вместе с братом устроил драку в кафе, в ходе которой покалечил противника. После конфликта обоих задержали, а теперь у лидера группировки отнимут российский паспорт.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о введении запрета на въезд и пребывание в России для родственников трудовых мигрантов. По мнению депутатов, данная мера позволит уменьшить общий объём миграции на 15–20%, исключив из числа въезжающих членов семей низкоквалифицированных работников.