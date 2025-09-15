Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

15 сентября, 10:12

В Амурской области мигранта лишили гражданства за откушенное в драке ухо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreeva Viktoriia

В Амурской области 30-летнего мигранта лишили российского гражданства после того, как он откусил ухо своему оппоненту во время драки. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, мужчина несколько лет назад приехал в город Свободный и собрал вокруг себя банду мигрантов. Они вымогали деньги у местных жителей и «крышевали» бизнес.

В конце 2024 года он вместе с братом устроил драку в кафе, в ходе которой покалечил противника. После конфликта обоих задержали, а теперь у лидера группировки отнимут российский паспорт.

В России хотят запретить выдачу гражданства одной категории иностранцев до 2030 года
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о введении запрета на въезд и пребывание в России для родственников трудовых мигрантов. По мнению депутатов, данная мера позволит уменьшить общий объём миграции на 15–20%, исключив из числа въезжающих членов семей низкоквалифицированных работников.

Марина Фещенко
