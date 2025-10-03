МВД предложило просить справку о несудимости при получении гражданства России

МВД России предложило дополнить список документов для получения гражданства справкой об отсутствии судимости, выдаваемой за рубежом. Соответствующий проект указа подготовлен ведомством.

Данная справка должна быть оформлена компетентным органом иностранного государства по установленной форме. В документе необходимо подтвердить отсутствие судимости у заявителя либо предоставить подробную информацию о совершённых преступлениях. В частности, должны содержаться сведения о форме вины, будь то умысел или неосторожность, а также подтверждение отсутствия факта уголовного преследования на момент выдачи документа.

Срок действия такой справки ограничен тремя месяцами с даты её выдачи. При этом проект документа предусматривает ряд исключений для определенных категорий заявителей. Так, от предоставления справки освобождаются недееспособные лица, дети младше 14 лет и военнослужащие, заключившие контракт с ВС РФ.

Кроме того, документ не потребуется от лиц, признанных беженцами или получивших политическое убежище в России. Отдельное исключение сделано для граждан Украины в связи с отказом местных органов выдавать подобные справки для представления в российские инстанции.

