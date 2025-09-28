«Каждая копейка на счету!»: Слуцкий предложил отменить пенсии мигрантам

Необходимо отменить социальные пенсии для мигрантов, это поспособствует снижению нагрузки на федеральный бюджет. Таким мнением с «Газетой.ru» поделился депутат и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, иностранцы зачастую не вносят вклад в развитие России, тогда как пенсионеры получают «гроши».

«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — всё это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!» — сказал он.

ЛДПР предложила исключить мигрантов из списка получателей социальных пенсий. По мнению партии, это поможет защитить пенсионную систему и уменьшить бюджетные расходы. В пояснительной записке говорится, что мера актуальна на фоне рекордного миграционного прироста — около 600 тысяч человек в 2024 году. По закону, право на пенсию в России имеют иностранцы, проживающие в стране не менее 15 лет и достигшие определённого возраста.

Ранее сообщалось, что назначение страховой или социальной пенсии зависит от трудового стажа гражданина. Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. При их отсутствии назначается социальная пенсия, размер которой значительно ниже. В 2025 году средняя страховая пенсия составляет около 23 000 рублей, тогда как социальная — от 8000 до 10 000 рублей в зависимости от региона и установленных надбавок.