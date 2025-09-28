Власти ХМАО назвали причину отказа в зачислении в школу русскоязычного ребёнка

В Ханты-Мансийском автономном округе разъяснили ситуацию с отказом в зачислении в школу одного из русскоязычных детей. Официальное пояснение по данному вопросу предоставил Департамент образования и науки ХМАО, передаёт URA.ru.

Поводом для обращения ведомства стали публикации в одном из телеграм-каналов, где утверждалось о дискриминационном решении комиссии. В материале приводились примеры двух детей без российского гражданства, один из которых, по утверждению авторов, был зачислен, а другому было отказано в обучении. В публикации также прозвучала критика в адрес председателя комиссии.

В департаменте уточнили, что рассматривались две отдельные апелляции от родителей детей, не имеющих гражданства России. По первому случаю комиссия установила соответствие устных ответов установленным критериям после пересмотра результатов. Что касается второго случая, то набранных шестиклассником баллов оказалось недостаточно для преодоления минимального порога, поэтому апелляция не была удовлетворена.

В ведомстве подчеркнули, что заседание комиссии проходило в коллегиальном формате с участием пяти специалистов. Решение принималось совместно экспертами комиссии, в которую входили три педагога-филолога, а не единолично её председателем.

Ранее сообщалось, что Россия стала одним из мировых центров притяжения для иностранцев. По этой причине власти всерьёз взялись за совершенствование законодательных актов по статусу приезжих. Ведь с приездом иностранцев увеличиваются риски.