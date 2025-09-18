Владимир Путин
18 сентября, 13:21

Колокольцев назвал Россию одним из мировых центров миграционного притяжения

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Россия стала одним из мировых центров миграционного притяжения, поэтому власти всерьёз взялись за совершенствование законодательных актов по статусу приезжих. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, рассказывая о визите главы ведомства Владимира Колокольцева в Китай на переговоры с начальником госуправления по делам миграции КНР Ван Чжичжуном.

«Министр констатировал, что Россия является одним из глобальных мировых центров миграционного притяжения, в связи с чем в стране проводится планомерная работа по комплексной модернизации отраслевого законодательства с учётом интересов национальной безопасности», — отметила Волк.

В своей речи Колокольцев рассказал, что мигранты способны помочь развитию экономики страны, придав ей новый импульс. Однако, как чиновник подчеркнул, всё это сопровождается и определёнными рисками. Поэтому в России необходимо ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами, чтобы сделать все процессы оформления иностранцев прозрачными.

В Амурской области мигранта лишили гражданства за откушенное в драке ухо

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали около 50 нелегальных мигрантов, которые жили и работали с нарушением законодательства. Рейд прошёл после задержания в Мурине приезжего из Средней Азии, обвиняемого в приставаниях к девочке. Полицейские проверили стройку, где он работал каменщиком, а также места компактного проживания иностранцев в Московском районе Петербурга.

