Колокольцев назвал Россию одним из мировых центров миграционного притяжения

Россия стала одним из мировых центров миграционного притяжения, поэтому власти всерьёз взялись за совершенствование законодательных актов по статусу приезжих. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, рассказывая о визите главы ведомства Владимира Колокольцева в Китай на переговоры с начальником госуправления по делам миграции КНР Ван Чжичжуном.

«Министр констатировал, что Россия является одним из глобальных мировых центров миграционного притяжения, в связи с чем в стране проводится планомерная работа по комплексной модернизации отраслевого законодательства с учётом интересов национальной безопасности», — отметила Волк.

В своей речи Колокольцев рассказал, что мигранты способны помочь развитию экономики страны, придав ей новый импульс. Однако, как чиновник подчеркнул, всё это сопровождается и определёнными рисками. Поэтому в России необходимо ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами, чтобы сделать все процессы оформления иностранцев прозрачными.