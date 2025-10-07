Лапают и «кис-кискают»: Студентки жалуются на мерзкие домогательства рабочих в МГУ

Студентки психологического факультета МГУ массово пожаловалась на рабочих, нанятых для ремонта одного из корпусов. По их словам, строители лапают их через забор, свистят им вслед и «кис-кискают». Об этом сообщили в университетском телеграм-канале.

«А факультет как-то будет разбирать с теми, кого он берёт на работу? Сейчас один из рабочих начал меня освистывать и кис-кискать», — написала одна из студенток психологического.

Стройка находится за забором, но даже он не стал преградой для похотливых рабочих, которые просовывают свои руки, чтобы потрогать стоящих рядом девушек.

«Сегодня я стояла на улице возле жёлтого корпуса, на меня пялился, улыбаясь во все 32 зуба, данный гражданин, а потом пытался привлечь освистыванием. Как собаке свистел, в общем», — рассказывала учащаяся.

Девушки даже написали письмо с претензией руководству университета, где требуют провести беседу со строителями, которые наводят на них ужас.

