7 октября, 12:09

Лапают и «кис-кискают»: Студентки жалуются на мерзкие домогательства рабочих в МГУ

Студентки психологического факультета МГУ массово пожаловалась на рабочих, нанятых для ремонта одного из корпусов. По их словам, строители лапают их через забор, свистят им вслед и «кис-кискают». Об этом сообщили в университетском телеграм-канале.

«А факультет как-то будет разбирать с теми, кого он берёт на работу? Сейчас один из рабочих начал меня освистывать и кис-кискать», — написала одна из студенток психологического.

Стройка находится за забором, но даже он не стал преградой для похотливых рабочих, которые просовывают свои руки, чтобы потрогать стоящих рядом девушек.

«Сегодня я стояла на улице возле жёлтого корпуса, на меня пялился, улыбаясь во все 32 зуба, данный гражданин, а потом пытался привлечь освистыванием. Как собаке свистел, в общем», — рассказывала учащаяся.

Девушки даже написали письмо с претензией руководству университета, где требуют провести беседу со строителями, которые наводят на них ужас.

Рособрнадзор объявил предостережения МГУ, Бауманке и мединституту имени Зернова
Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярском крае привязали к столбу мужчину, который приставал в продуктовом магазине к маленьким детям и пытался их обнимать и целовать. Будучи связанным, он утверждал, что «помогал им с пирожными», а не домогался.

