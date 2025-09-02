Рособрнадзор объявил предостережения МГУ, Бауманке и мединституту имени Зернова
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mzabarovsky
Федеральная служба по надзору в сфере образования объявила официальные предостережения трём ведущим российским вузам, включая Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.
«Рособрнадзор объявил предостережения 3 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
В отношении МГУ указано, что университет не предоставил оператору федерального реестра сведений о дипломе о высшем образовании, выданном организацией в 2006 году. Помимо МГУ, предостережения получили Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Медицинский институт имени Зернова.
Согласно требованиям законодательства, организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны предоставлять сведения о выданных документах об образовании оператору информационной системы. Ведомство потребовало от вузов принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор выдал предостережения 16 ведущим вузам РФ, требуя оперативно устранить нарушения и соблюдать образовательные стандарты, сообщается на сайте ведомства. Проверки выявили несоответствия, угрожающие репутации и аккредитации университетов, а контроль качества образования остается приоритетом.