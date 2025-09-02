Рособрнадзор объявил предостережения МГУ, Бауманке и мединституту имени Зернова

Федеральная служба по надзору в сфере образования объявила официальные предостережения трём ведущим российским вузам, включая Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

«Рособрнадзор объявил предостережения 3 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

В отношении МГУ указано, что университет не предоставил оператору федерального реестра сведений о дипломе о высшем образовании, выданном организацией в 2006 году. Помимо МГУ, предостережения получили Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Медицинский институт имени Зернова.

Согласно требованиям законодательства, организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны предоставлять сведения о выданных документах об образовании оператору информационной системы. Ведомство потребовало от вузов принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.