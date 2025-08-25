Рособрнадзор разослал предостережения в 16 ведущих вузов России

Рособрнадзор направил официальные предостережения 16 ведущим университетам страны с требованием принять срочные меры для устранения выявленных несоответствий и строго соблюдать обязательные стандарты в сфере образования. Об этом сказано на сайте ведомства.

В сообщении подчёркивается, что контроль и надзор за качеством образовательных услуг остаются приоритетом федерального уровня. Предостережения стали результатом проверок, выявивших нарушения, которые могут негативно сказаться на репутации и аккредитации вузов.

В списке «провинившихся» оказались НИУ ВШЭ, МИСИС, Пермский политехнический университет, Омский государственный университет путей сообщения, а также Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и ещё ряд учебных заведений. Каждому из них рекомендовано оперативно скорректировать внутренние процессы во избежание дальнейших санкций.