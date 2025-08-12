Ректора российского вуза заподозрили в фиктивном зачислении абитуриентов

В Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) проведены обыски по делу о превышении должностных полномочий. Ректор Алексей Яковлев и другие должностные лица подозреваются в фиктивном зачислении абитуриентов в вуз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе приёмной кампании 2022-2023 годов были умышленно и фиктивно зачислены абитуриенты без сдачи вступительных испытаний. Общая сумма ущерба оценивается в 18 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

КузГТУ является одним из крупнейших вузов Кемеровской области, где обучается более 11 тысяч студентов. Алексей Яковлев занимает должность ректора с октября 2020 года.