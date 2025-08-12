Ректора российского вуза заподозрили в фиктивном зачислении абитуриентов
Здание КузГТУ. Обложка © Wikipedia / Sergei
В Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) проведены обыски по делу о превышении должностных полномочий. Ректор Алексей Яковлев и другие должностные лица подозреваются в фиктивном зачислении абитуриентов в вуз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В ходе приёмной кампании 2022-2023 годов были умышленно и фиктивно зачислены абитуриенты без сдачи вступительных испытаний. Общая сумма ущерба оценивается в 18 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
КузГТУ является одним из крупнейших вузов Кемеровской области, где обучается более 11 тысяч студентов. Алексей Яковлев занимает должность ректора с октября 2020 года.
Ранее за взятки от студента задержали ректора УралГУФКа. Известно, что один из обучающихся заплатил ему около 200 тысяч за хорошие оценки. При этом, сам студент даже не посещал занятия.