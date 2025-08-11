В Омске студент во время розыгрыша признался в преступлении на камеру и сдал друзей
Шутка обернулась явкой с повинной для студента из Омска, который признался во взятках преподавателям колледжа липовым силовикам. По данным Mash, молодой человек из железнодорожного техникума стал героем вирусного видео: во время постановочного задержания, устроенного друзьями на его день рождения, он под давлением «спецназа» откровенно поведал о даче взяток преподавателю и назвал имена своих одногруппников, чья совесть тоже нечиста.
Кадры быстро разлетелись по соцсетям. Видео © Telegram / Mash
Кстати, парень за хорошие оценки отдал преподавателю примерно 540 тысяч.
Однако, когда выяснилось, что это всего лишь розыгрыш, было уже поздно — видеозапись попала в соцсети и привлекла внимание настоящих правоохранителей, которые теперь тщательно её изучают.
Ранее сообщалось, что за получение взятки бывший руководитель автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов получил наказание. Суд отправил его в колонию на 8,5 лет и лишил звания генерал-майора.
Обложка © Telegram / Mash