В Омске студент во время розыгрыша признался в преступлении на камеру и сдал друзей

Шутка обернулась явкой с повинной для студента из Омска, который признался во взятках преподавателям колледжа липовым силовикам. По данным Mash, молодой человек из железнодорожного техникума стал героем вирусного видео: во время постановочного задержания, устроенного друзьями на его день рождения, он под давлением «спецназа» откровенно поведал о даче взяток преподавателю и назвал имена своих одногруппников, чья совесть тоже нечиста.