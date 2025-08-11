Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:48

В Омске студент во время розыгрыша признался в преступлении на камеру и сдал друзей

Студент техникума в Омске признался во взятке преподавателю во время розыгрыша

Шутка обернулась явкой с повинной для студента из Омска, который признался во взятках преподавателям колледжа липовым силовикам. По данным Mash, молодой человек из железнодорожного техникума стал героем вирусного видео: во время постановочного задержания, устроенного друзьями на его день рождения, он под давлением «спецназа» откровенно поведал о даче взяток преподавателю и назвал имена своих одногруппников, чья совесть тоже нечиста.

Кадры быстро разлетелись по соцсетям. Видео © Telegram / Mash

Кстати, парень за хорошие оценки отдал преподавателю примерно 540 тысяч.

Однако, когда выяснилось, что это всего лишь розыгрыш, было уже поздно — видеозапись попала в соцсети и привлекла внимание настоящих правоохранителей, которые теперь тщательно её изучают.

Сотрудник секретного подразделения МВД попался на взятке в Москве
Сотрудник секретного подразделения МВД попался на взятке в Москве

Ранее сообщалось, что за получение взятки бывший руководитель автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов получил наказание. Суд отправил его в колонию на 8,5 лет и лишил звания генерал-майора.

BannerImage

Обложка © Telegram / Mash

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar