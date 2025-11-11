81-летний актёр «Игры в кальмара» оправдан по делу о домогательствах

Южнокорейского актера О Ён Су, известного по сериалу Netflix «Игра в кальмара», оправдали по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily. Дело дошло до высшей судебной инстанции. 81-летний артист никогда не признавал свою вину и называл обвинения сфабрикованными. Обвинения выдвинула в 2022 году его коллега, которую он просто поцеловал в щёку, в итоге актёр был осуждён.

«Потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, и действие было совершено. Интенсивность объятий и специфический характер акта чётко не установлены, что затрудняет вывод о том, что имело место непристойное нападение», — заключил суд.

В ходе судебных слушаний был сделан вывод, что коллега преувеличила происходящее и восприняла всё искажённо. Женщина работала в той же театральной труппе. Злосчастный поцелуй в щёку произошёл в 2017 году, когда театр выезжал с гастролями за пределы Сеула.

Напомним, в марте 2024 года звезду южнокорейского сериала «Игра в кальмара» О Ён Су приговорили к восьми месяцам тюремного заключения условно по делу о сексуальных домогательствах. Также суд обязал 79-летнего актёра пройти 40-часовую программу лечения для секс-преступников. По версии следствия, семь лет назад мужчина обнял и поцеловал коллегу в щёку. В жалобе пострадавшей, которую она подала в 2022 году, говорится, что О Ён Су якобы приставал к ней. Обвиняемый свою вину никогда не признавал и обещал отстоять свою репутацию.