Леонардо Ди Каприо исполняется 51 год: Рассказываем о 7 важнейших женщинах в жизни актёра Оглавление Почти что первая любовь Ди Каприо — супермодель Кейт Мосс Леонардо Ди Каприо и модель Бриджетт Холл Актриса Деми Мур — как увести пассию у Брюса Уиллиса Актриса Блейк Лайвли — любовь Ди Каприо из нулевых Модель Нина Агдал — ей было слегка за 25 Актриса Камилла Мороне — попала в «клуб 25» Модель Виттория Черетти — главный кандидат на роль жены Ди Каприо 2025 Леонардо Ди Каприо празднует день рождения 11 ноября 2025 года. Это уже не юбилей, но всё равно цифра солидная. К тому же приятно наблюдать за голливудскими звёздами, которые остаются собой в любых обстоятельствах. Life.ru — о женщинах в жизни Леонардо Ди Каприо. 11 ноября, 04:00 Леонардо Ди Каприо уже совсем взрослый. Теперь ему даже не 50, а целый 51 годик! Шестой десяток приближается. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / ZUMA / Stephen Lock,IMAGO/CraSH/imageSPACE, Gero Breloer,Rights Managed / MaryEvans/Allstar/Graham Whitby, АР / Jordan Strauss, AP / Rene Macura

Сразу отметим, что 51-летний Леонардо Ди Каприо не такой «герой-любовник», как можно было бы ожидать от голливудской звезды. Ещё со времён «Титаника» он считался глобальным секс-символом. Продолжает быть таковым и теперь. И всё же в жизни Леонардо Ди Каприо фильмов было гораздо больше, чем женщин. При этом «Оскар» актёр получил лишь в 2016 году, но до сих пор остаётся холостяком и так и не обрадовал свою маму внуками. Рассказываем, кто из мира знаменитостей встречался с Леонардо Ди Каприо. И оказалось, до своего «клуба 25 лет» у актёра была пассия солидного возраста.

Почти что первая любовь Ди Каприо — супермодель Кейт Мосс

Фото © ТАСС / DPA / Kay Nietfeld

Будущий голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо свой первый роман завёл, конечно же, ещё в школе. Но тогда ему было всего 14 лет и он снимался в детских фильмах про собачку «Лесси». До начала «взрослой» голливудской карьеры оставалось 4 года. И в 1993 году Ди Каприо, как настоящий голливудский секс-символ, познакомился с супермоделью Кейт Мосс. Есть разночтения насчёт хронологии и длительности их романа, но на фотографиях молодые люди часто появлялись вместе. А в те годы, в девяностые и нулевые, Кейт Мосс была самой высокооплачиваемой моделью в мире! Для фанатов это был «пейринг» мечты.

Леонардо Ди Каприо и модель Бриджетт Холл

Модель Бриджетт Холл стала одной из многочисленных пассий Леонардо Ди Каприо после того, как тот стал совершеннолетним и востребованным актёром. Фото © Getty Images / Steve Eichner

В 1994 году Леонардо Ди Каприо только набирал авторитет в мире Голливуда. А режиссёр Аннетт Хэйвуд-Картер решила снять короткометражку с красноречивым названием «Вечеринка с выстрелами по ногам». Для Ди Каприо это единственный фильм 1994 года. А в следующем году он уже играл звёздную роль Артюра Рембо в фильме «Полное затмение». И недолгое время встречался с несовершеннолетней моделью Бриджетт Холл. Ему было 19, ей было 16, в 1990-е никто не обращал на такое внимания... Они играли в любовь всего лишь полгода, появлялись вместе на светских раутах, а Бриджетт даже «вбрасывала» подробности, что Лео — её первый мужчина. Только они вдвоём знают, была ли данная информация хвастовством со стороны девушки.

Актриса Деми Мур — как увести пассию у Брюса Уиллиса

Леонардо Ди Каприо встречался с Деми Мур, пока она была с Брюсом Уиллисом. Он остался жив! Фото © ТАСС / Gero Breloer

Когда Леонардо Ди Каприо только начинал играть главные роли в фильмах, он называл Деми Мур самой красивой актрисой в Голливуде. Шах и мат, теория «клуба 25»! Актриса на 12 лет старше Ди Каприо. Правда, сама она, видимо, тоже любит уже состоявшихся мужчин, потому что шанс на роман с Деми Мур появился у Лео только в 1998 году. Ему тогда было уже 23 года. А ещё Мур всё это время была замужем за Брюсом Уиллисом. Они увлекались адюльтером недолго, видимо, до всех дошло, какие могут быть последствия.

Актриса Блейк Лайвли — любовь Ди Каприо из нулевых

Актриса Блейк Лайвли появилась в жизни Леонардо Ди Каприо в 2006 году. Это было довольно долгое увлечение. Фото © ТАСС / Rights Managed / MaryEvans/Allstar/Graham Whitby

Вы можете знать Блейк Лайвли по фильму «Песочный человек» или по сериалу «Сплетница». Её последний фильм — чёрная комедия «Ещё одна простая просьба». А с Леонардо Ди Каприо девушка начала встречаться прямо перед ролью в «Сплетнице», 2006 году. Тогда ей было 19, а Ди Каприо — 34. Оба, по сути, ещё подростки. В 2009 году пара рассталась, потому что и у Блейк, и у Лео было много работы.

Модель Нина Агдал — ей было слегка за 25

Модель Нина Агдал была девушкой Леонардо Ди Каприо с 2016-го по 2017 год. У них было много общего. Фото © Wikipedia / Arturo Pardavila III from Hoboken

Леонардо Ди Каприо — сколько у него было женщин? Ответ: более 20, судя по изданиям о жизни звёзд. А сколько у него было фильмов? Ответ: 90. Так что наш герой в большей степени профессионал, нежели ловелас. Но! Про Леонардо Ди Каприо долго ходила шутка: он бросает своих девушек сразу же, как только им исполнится 25. Поэтому мы и пошутили про «клуб 25» — там далеко не одна участница. Почему вдруг секс-символ Голливуда переключился с условных ровесниц и дам постарше на стабильный возраст 25 — одному Богу известно. Но первой девушкой, которой не посчастливилось столкнуться с подобным поведением актёра, стала модель из Скандинавии Нина Агдал. Они встречались с 2016-го по 2017 год. Как раз в 2017-м Нине исполнилось 25. Сейчас она замужем за блогером Логаном Полом, у них год назад родилась дочь.

Актриса Камилла Мороне — попала в «клуб 25»

Актриса Камилла Мороне тоже попала в «клуб 25». Интересно, что происходило в голове у Леонардо Ди Каприо, когда он расставался с 25-летними девушками? Фото © ТАСС / ZUMA / John Sheene

А потом Леонардо Ди Каприо снова добавил «клуб 25» в свою биографию. После Нины Агдал американец стал встречаться с актрисой и моделью Камиллой Мороне. Отношения начались в 2017 году, а закончились в 2022-м. Хотя, по слухам, Лео и Камилла даже успели обручиться. В 2022 году Камилле как раз исполнилось 25 лет, она 1997 года рождения. Но Ди Каприо было, видимо, всё равно — 25, значит, 25, всё, «отписана от движа». Первый фильм Камиллы — «Буковски», биография знаменитого американского писателя от 2013 года. Последняя роль — в сериале «Ночной администратор» 2025 года.

Модель Виттория Черетти — главный кандидат на роль жены Ди Каприо 2025

С Витторией Черетти Леонардо Ди Каприо стал встречаться почти сразу же после расставания с Камиллой Мороне. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Виттория Черетти родилась 7 июня 1998 года. Пожалуй, на данный момент она — самая молодая из девушек Ди Каприо, к тому же по знаку зодиака Близнецы. По гороскопу совместимость знака зодиака Близнецы и знака зодиака Скорпион — сложная, но интересная. Вместе ребята с 2022 года. Если у них всё получится, это будет яркая, даже легендарная супружеская пара. Супружеская — потому что весной 2025 года СМИ сообщали, что Ди Каприо собирается жениться на Виттории. И якобы его активно подгоняют как сама 27-летняя модель, так и 82-летняя Ирмелин Инденбиркен, мама Леонардо Ди Каприо. Она тоже актриса, кстати. Кто в итоге выиграет гонку за право по закону обладать холостяком Ди Каприо, покажет время.

Оказывается, что Леонаро Ди Каприо начал расставаться с 25-летними девушками только в зрелом возрасте! Но отпразднованный «полтинник», видимо, его отрезвил. Надеемся, что надежды Ирмелин Инденбиркен увидеть внуков исполнятся и Ди Каприо станет новой фамилией Виттории Черетти. Кстати, Life.ru подготовил список счастливых женских имён ноября 2025 года.

Авторы Анна Волкова