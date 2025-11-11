73-летний «Северо-восточный маньяк» признался в 25 изнасилованиях

В Москве перед судом предстал серийный насильник, скрывавшийся под личиной коммунальщика. Информация о раскрытии серии преступлений прошлых лет стала известна из материалов столичного следствия, сообщает НТВ.

73-летнему Николаю Еланцеву вменяют 25 эпизодов изнасилований, совершённых с 1992 по 2003 год. Преступник использовал униформу работника ЖКХ — синюю форму и кепку, что позволяло ему беспрепятственно заходить в лифты и квартиры, не вызывая подозрений даже у детей.

География преступлений охватывала северо-восточные районы Москвы, включая улицу Академика Королёва рядом с Останкинской башней. Недавно следователи, изучая архивные материалы, установили ещё 15 ранее нераскрытых преступлений. Еланцев полностью признал вину и дал подробные показания.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве прямо сейчас орудует маньяк и его психически больная сообщница, которые наводят ужас на целый район. Преступник избивает женщин в тёмное время суток, подкрадываясь к ним сзади и нанося удар молотком по голове.