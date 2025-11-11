Клинический психолог объяснила, почему люди превращаются в маньяков

Склонность к серийным убийствам формируется по механизму зависимости, аналогичному алкогольной или наркотической, заявила клинический психолог, эксперт по психологии преступников Елизавета Павлова. По её словам, первый опыт убийства создаёт мощный эмоциональный всплеск, который затем становится объектом навязчивого влечения, что приводит к учащению преступлений и росту жестокости.

Почему люди становятся маньяками. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«Этот спектр эмоций, который он получает во время убийства, он не может потом получить ни от каких других действий, поступков, явлений в жизни. Поэтому, как правило, уже после первого убийства начинает формироваться зависимость», — подчеркнула собеседница телеканала «Санкт-Петербург».

Она отметила, что большинство серийных преступников пережили в детстве насилие в семье и проявляли жестокость к животным. Массовые убийцы часто формируются на основе триады: чувства неполноценности, компенсируемого манией величия, и тотальной социальной изоляции, причём многие демонстрируют предупреждающие сигналы в виде рисунков на тему смерти и увлечения оружием.

Хотя лишь единицы из жертв насилия становятся преступниками, предотвратить даже такие случаи можно через внимание к тревожным сигналам со стороны родителей и педагогов. При этом окончательный выбор совершить преступление остаётся личной ответственностью каждого, заключила эксперт.

Ранее в Перми в квартире Михаила Малышева, который отсидел более 20 лет за убийства и людоедство, нашли мёртвого человека. За день до того, как полиция обнаружила тело, соседи жаловались на странные приглушённые звуки из «адской квартиры». Позже выяснилось, что смерть мужчины не связана с криминалом.