10 ноября, 08:05

Раскрыты секреты поимки маньяка Чуплинского, совершавшего зверские убийства в Новосибирске

Александр Чуплинский. Обложка © Kp.ru / Вадим Алексеев

Дело серийного убийцы Александра Чуплинского, почти десять лет терроризировавшего Новосибирск, было раскрыто благодаря достижениям науки, однако до технологического прорыва полиция гонялась за ним много лет. Подробностями с Kp.ru поделился замначальника управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Александр Махнев.

Жертвами маньяка с 1998 по 2006 год становились девушки с неблагополучной «пьяной дороги». Преступления были исключительно жестокими: маньяк отрубал головы и оставлял на телах загадочные знаки, из-за чего сначала подозревали сатанистов*. Позже возникла версия о преступнике, который имел связи с милицией.

Долгие годы дело не двигалось с мёртвой точки. Перелом наступил в 2016-м, когда криминалисты применили современные методы ДНК-анализа к старым вещественным доказательствам — биологическим следам, собранным на местах преступлений. Старая биологическая экспертиза давала лишь совпадение по группе крови, что было недостаточно, а новая ДНК-технология точно указала на Чуплинского.

В итоге маньяка, убившего 19 девушек, приговорили к пожизненному заключению и отправили в знаменитую колонию «Снежинка».

Маньяк Чупа-чупс. Как потрошитель в погонах наводил страх на всю Сибирь
Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве прямо сейчас орудует маньяк и его сообщница, которые кошмарят целый район. Нападают они в основном на женщин. Мужчина носит с собой молоток и бьёт их по голове, подкрадываясь сзади в тёмное время суток.

* Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

