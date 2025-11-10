Раскрыты секреты поимки маньяка Чуплинского, совершавшего зверские убийства в Новосибирске

Дело серийного убийцы Александра Чуплинского, почти десять лет терроризировавшего Новосибирск, было раскрыто благодаря достижениям науки, однако до технологического прорыва полиция гонялась за ним много лет. Подробностями с Kp.ru поделился замначальника управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Александр Махнев.

Жертвами маньяка с 1998 по 2006 год становились девушки с неблагополучной «пьяной дороги». Преступления были исключительно жестокими: маньяк отрубал головы и оставлял на телах загадочные знаки, из-за чего сначала подозревали сатанистов*. Позже возникла версия о преступнике, который имел связи с милицией.

Долгие годы дело не двигалось с мёртвой точки. Перелом наступил в 2016-м, когда криминалисты применили современные методы ДНК-анализа к старым вещественным доказательствам — биологическим следам, собранным на местах преступлений. Старая биологическая экспертиза давала лишь совпадение по группе крови, что было недостаточно, а новая ДНК-технология точно указала на Чуплинского.

В итоге маньяка, убившего 19 девушек, приговорили к пожизненному заключению и отправили в знаменитую колонию «Снежинка».

* Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.