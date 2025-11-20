Богородский маньяк не признался в убийстве девушек, которых он звал работать няней

Дмитрий Артамошин, получивший в СМИ прозвище «богородский маньяк», не признает убийства девушек, которых он приглашал работать няней. Об этом пишет Mash со ссылкой на близких одной из пропавших.

Родственники девушки сообщили, что она сначала работала няней у 46-летнего Дмитрия, а затем начала с ним отношения и проживала в его доме. После этого она пропала, и семья начала её поиски. Сам Дмитрий утверждает, что девушка ушла после ссоры.

Тем временем, тёща маньяка пыталась через суд лишить его родительских прав на девятилетнего сына. Иск, поданный в апреле, не был рассмотрен. Примерно в то же время ребёнок получил перелом руки, предположительно, в результате конфликта между родителями.

Напомним, что в Подмосковье задержан 46-летний мужчина, которого следственные органы подозревают в серийных похищениях женщин, работавших нянями. По версии следствия, преступник удерживал женщин в своём доме, расположенном в Богородском городском округе, где подвергал их сексуальному насилию и принуждал к приёму наркотических средств. На его счету — как минимум две жертвы.