Богородский маньяк до похищения нянь неоднократно был судим

Дмитрий Артамошин, получивший в СМИ прозвище «богородский маньяк», ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля и кражу техники. Информацию об этом передаёт телеграм-канал SHOT.

Богородский маньяк сажал 9-летнего сына за руль машины, чтобы ребёнок отвёз его за пивом. Видео © Telegram / SHOT

В 2004 и 2010 годах Артамошин был осуждён за совершение ряда преступлений, причём в одном из эпизодов он вместе с сообщниками применил против охранников магазина сильнодействующее вещество клофелин. По версии следствия, аналогичным способом он действовал и в отношении своих новых жертв, подыскивая нянь через объявления и опаивая их наркотическими средствами.

Задержанный в Подмосковье Дмитрий Артамошин. Фото © Telegram / SHOT

Весной текущего года Артамошин публично заявил об исчезновении своей супруги Полины, предлагая вознаграждение в размере ста тысяч рублей за любую информацию о её местонахождении. Он активно участвовал в поисковых мероприятиях и представлялся одиноким отцом, воспитывающим девятилетнего сына. Следствие располагает видеозаписью, где школьник сопровождает отца во время покупки пива. По данным, маньяк систематически подвергал жену насилию и принуждал её к употреблению наркотических веществ. На данный момент местонахождение тел двух пропавших девушек остаётся неизвестным, поисковые работы продолжаются.

Напомним, что в Подмосковье задержан 46-летний мужчина, которого следственные органы подозревают в серийных похищениях женщин, работавших нянями. По версии следствия, преступник удерживал женщин в своём доме, расположенном в Богородском городском округе, где подвергал их сексуальному насилию и принуждал к приёму наркотических средств. На его счету — как минимум две жертвы.