Задержанный в Подмосковье богородский маньяк весной заявлял о пропаже супруги
Весной 2025 года Дмитрий Артамошин, получивший в СМИ прозвище «богородский маньяк», сообщил о пропаже своей супруги Полины. Он настаивал, что она отправилась в Санкт-Петербург и исчезла без следа.
Жена «богородского маньяка». Фото © Telegram / Baza
По информации Telegram-канала Baza, Артамошин, которого подозревают в совершении ряда убийств молодых женщин в Богородском районе Подмосковья, ранее, в марте, разместил в социальных сетях объявление о пропаже своей жены. Он утверждал, что супруга внезапно отправилась в Курортный район Санкт-Петербурга, отключила телефон и с тех пор не выходит на связь. Подозреваемый также указал, что причиной её исчезновения стала «его глупость».
За сведения, которые помогли бы найти пропавшую жену, он обещал вознаграждение в 100 тысяч рублей. Родные Полины рассказали Telegram-каналу, что она жива, но вынуждена скрываться из-за страха перед Дмитрием. С весны она постоянно меняет адреса и места работы, опасаясь, что он, будучи в неадекватном состоянии, намерен причинить ей вред.
Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. Он заманивал жертв в свой дом, где подвергал их насилию и принуждал к употреблению наркотиков. На его счету — как минимум две жертвы.
Обложка © Telegram / SHOT