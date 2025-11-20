Задержанный в Подмосковье богородский маньяк весной заявлял о пропаже супруги

Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. Он заманивал жертв в свой дом, где подвергал их насилию и принуждал к употреблению наркотиков. На его счету — как минимум две жертвы.