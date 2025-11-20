Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 15:09

Раскрыта личность серийного маньяка, похищавшего нянь в Подмосковье

Стала известна личность маньяка из Подмосковья, который искал жертв через объявления о поиске няни для своего ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя фотографию преступника.

Задержанный в Подмосковье Дмитрий Артамошин. Фото © Telegram / SHOT

Задержанный в Подмосковье Дмитрий Артамошин. Фото © Telegram / SHOT

Следствие установило, что преступником оказался 46-летний россиянин Дмитрий Артамошин. Сейчас мужчина арестован по подозрению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков нескольких девушек. По информации следствия, он также занимался перекупкой автомобилей и воспитывал сына-школьника.

Балалаечнику-фанату маньяка Сливко с Урала грозит три года за удушение детей пакетами
Балалаечнику-фанату маньяка Сливко с Урала грозит три года за удушение детей пакетами

Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. Он заманивал жертв в свой дом, где подвергал их насилию и принуждал к употреблению наркотиков. На его счету — как минимум две жертвы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar