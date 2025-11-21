Россия и США
21 ноября, 07:59

Богородский маньяк был одержим числом 27 и подстраивал под него похищения жертв

Обложка © ChatGPT

Богородский маньяк Дмитрий Артамошин фанател от нумерологии, считал себя эзотериком и называл великим. Он был одержим числом 27, считая его символом «завершения и конца всех начал». Как выяснил SHOT, свои похищения мужчина подстраивал под эту «магическую» дату. Нянь Алену и Марию он похитил 27 июля и 27 октября, а его собственный день рождения также приходится на 27 августа.

Богородский маньяк Дмитрий Артамошин. Фото © SHOT

Помимо преступлений против нянь, мужчина издевался над своим 9-летним сыном — постоянно избивал и подвергал его психологическому насилию. Следствие сейчас проверяет, не причастен ли отец к тому, что школьник этой весной сломал руку.

По данным следствия, Артамошин находил жертв через объявления о работе няни для своего ребенка. Одной из женщин чудом удалось сбежать из плена, её нашли в больнице в Волгоградской области. Ранее мужчина уже был судим за угон и кражу техники.

Напомним, что ранее в Подмосковье задержали 46-летний мужчина, которого следствие подозревают в серийных похищениях женщин, работавших нянями. По версии правоохранителей, преступник удерживал жертв в своём доме в Богородском городском округе, где насиловал их и заставлял принимать наркотики. На его счету — как минимум две жертвы.

