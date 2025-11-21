Россия и США
Богородский маньяк заставлял 9-летнего сына смотреть, как он насилует жертв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Психологи, работающие с 9-летним сыном богородского маньяка Дмитрия Артамошина, обнаружили шокирующие подробности. По данным издания BAZA, мужчина угрозами и силой заставлял ребёнка присутствовать при изнасилованиях своих жертв. Мальчик находился в комнате, где отец совершал насилие над нянями.

У ребёнка диагностировали признаки посттравматического стрессового расстройства, он сильно запуган. Медики также зафиксировали у него телесные повреждения и шрамы. Кроме того, выяснилось, что по указанию отца мальчику давали пить «невкусный сок», после которого он надолго отрубался. Следствие проверяет, не проявили ли халатность соцработники.

Богородский маньяк подсадил на наркотики своего девятилетнего сына
Судьба Артамошкина, обвиняемого в серии убийств в Богородском округе, будет зависеть от заключения экспертов. В случае установления его невменяемости он может быть освобождён от тюремного заключения. В настоящее время подсудимый проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, итоги которой станут ключевыми для вынесения приговора.

