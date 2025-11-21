Богородский маньяк заставлял 9-летнего сына смотреть, как он насилует жертв

Психологи, работающие с 9-летним сыном богородского маньяка Дмитрия Артамошина, обнаружили шокирующие подробности. По данным издания BAZA, мужчина угрозами и силой заставлял ребёнка присутствовать при изнасилованиях своих жертв. Мальчик находился в комнате, где отец совершал насилие над нянями.

У ребёнка диагностировали признаки посттравматического стрессового расстройства, он сильно запуган. Медики также зафиксировали у него телесные повреждения и шрамы. Кроме того, выяснилось, что по указанию отца мальчику давали пить «невкусный сок», после которого он надолго отрубался. Следствие проверяет, не проявили ли халатность соцработники.

Судьба Артамошкина, обвиняемого в серии убийств в Богородском округе, будет зависеть от заключения экспертов. В случае установления его невменяемости он может быть освобождён от тюремного заключения. В настоящее время подсудимый проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, итоги которой станут ключевыми для вынесения приговора.